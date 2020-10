Quanta sfortuna per l'ex Juve Caldara. Il difensore, tornato all'Atalanta dopo la sfortunatissima esperienza al Milan, si è nuovamente fermato: operazione in vista e ritorno nel 2021. Mattia si è procurato una lesione a losanga al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Quanto starà fuori? Si fermerà per due mesi, o più probabilmente tre. Come raccontato da La Gazzetta, "il bergamasco dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico nei prossimi giorni: oggi verrà deciso dove e quando".