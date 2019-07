Una squadra da Champions per Martin Caceres. Dopo l'addio alla Juve - contratto scaduto a fine giugno -, il difensore uruguaiano potrebbe rimanere in Italia. E potrebbe raggiungere proprio l'Atalanta di Gasperini. A raccontarlo è Tuttosport: nei prossimi giorni, il mercato della Dea potrebbe subire una vera sterzata. Piazzati i colpi Muriel e Malinovsyi, ora i nerazzurri vogliono completare un bel colpo dietro. Sicuramente d'esperienza, per quella che per l'Atalanta è un'occasione davvero storica. Da Bergamo monitorano Sergi Gomez del Siviglia, ma Caceres non dispiace. Anzi. Se abbassasse un po' di pretese sul mercato...