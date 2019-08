Martin Caceres è tornato alla Juventus nel corso del mercato di gennaio, per aiutare i bianconeri ad affrontare i tanti infortuni in difesa nelle settimane precedenti. Al termine della stagione, però, il suo contratto non è stato rinnovato e, attualmente, il difensore uruguayano è senza squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l'Atalanta sta pensando di riportarlo in Serie A in queste prossime settimane.