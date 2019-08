Martin Caceres è pronto a tornare in Serie A. Il difensore centrale è ha vissuto da svincolato buona parte del mercato, dopo gli ultimi sei mesi trascorsi a Torino, ma ora sta per trovare una nuova avventura a cui legarsi. C'è la Fiorentina che l'ha messo tra gli obiettivi principali di Montella. Come svela Sky Sport, c'è stato un incontro interlocutorio oggi tra la dirigenza viola e l'agente del calciatore, che ha presentato una richiesta importante di ingaggio a seconda della durata del contratto. C'è anche il Cagliari.