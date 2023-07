A lanciare l'indiscrezione è La Gazzetta dello Sport: stando al quotidiano, lo storico portiere dellaGigista seriamente pensando di lasciare il calcio giocato, per vivere un'altra fase della sua esistenza lontana dai campi e più vicina alla sua famiglia, agli affetti e alle amicizie. La decisione non è ancora stata presa, servirà ancora qualche giorno. L'estremo difensore 45enne, per cui si vociferava anche di un interesse da parte di club sauditi, è legato alfino al 2024, ma la rescissione non sarebbe un problema: non è escluso, inoltre, che la dirigenza gli possa chiedere di ricoprire un ruolo di primo piano in società, ma in ogni caso sarà lo stesso Gigi ad annunciare ufficialmente la sua scelta, probabilmente a breve.