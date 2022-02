Buffon non si ferma e, anzi, rilancia. Lo racconta, in esclusiva, calciomercato.com:



"Gigi Buffon rinnova fino al 2024 il suo contratto con il Parma, l’annuncio è atteso a breve ma ormai è tutto fatto, intesa e stretta di mano sono già arrivate con Kyle Krause, che stravede per il suo portierone fin dal giorno zero".



Aggiornamento:



In conferenza stampa, Krause e Buffon hanno ufficializzato l'accordo: andranno avanti insieme fino al 2024.