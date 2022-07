Simpatico siparietto in Val di Pejo, sede del ritiro del, tra Gigie una tifosa gialloblù. Come raccontato da Parmalive.com, l'ex portiere dellaha rassicurato la signora sul suo prossimo futuro, ribadendo la sua volontà di rimanere nel club crociato per provare a riportarlo in Serie A. "Resti, no?" la domanda della donna, a cui l'estremo difensore ha risposto con grande chiarezza: "Ma ci mancherebbe! Stai scherzando?".