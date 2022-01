La mancata qualificazione dell’Italia a Russia 2018 ha privato Gianluigi Buffon dalla possibilità di raggiungere un prestigioso record come quello delle sei partecipazioni ad una fase finale dei mondiali, cifra mai raggiunta da nessun giocatore nella storia. Tuttavia il portiere classe 1978 non ha intenzione di smettere con il calcio giocato e proverà a convincere il commissario tecnico Roberto Mancini, attraverso le sue prestazioni al Parma, a portarlo ai mondiali di Qatar 2022: per gli esperti la convocazione del recordman di presenze in azzurro per la rassegna iridata non è così impossibile e si gioca a 9. All’Italia in una competizione del genere potrebbe servire l’esperienza di chi ha già alzato una coppa del mondo, ma prima Chiellini e compagni dovranno centrare la qualificazione tramite i playoff che avranno inizio il 24 marzo contro la Macedonia