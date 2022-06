Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex portiere della Juve Gianluigi Buffon ha parlato anche della sua carriera e dell'ipotesi del ritiro: "Non pensavo di mantenere un tale livello di prestazioni a questa età, ma ho capito che servono degli obiettivi e questi si creano strada facendo. Non sono immortale e so che smetterò, ma potevo farlo 4 anni prima del PSG ed invece sono qua e non voglio deludere la gente di Parma. Le parole 'sempre' e 'mai' nella vita non si possono dire".