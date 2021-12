Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex bianconero Gianluigiha parlato anche di Wojciech, suo "successore" alla. Ecco il commento dell'attuale portiere del Parma: "Non mi sono mai sentito inferiore a lui, è una cosa che è venuta fuori quando Tek ha cominciato a fare qualche errore. Ma quando sono tornato alla Juve sapevo qual era il mio ruolo e fare paragoni sarebbe stato stupido da parte mia. Però non posso neanche non vedere quanto io valgo ancora adesso. Su questo non c'è dubbio".