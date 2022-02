Intervistato dal giornalista russo Nobel Arustamyan all'interno del documentario "100 minuti con il miglior portiere del mondo", Gigi Buffon è tornato sulla sua scelta di scendere in Serie B con il Parma anche al cospetto di diverse offerte da club europei: "A Parma sto benissimo e sono felicissimo di essere tornato. A maggio 2021 ho detto al mio procuratore di non aver più voglia di andare in giro per l’Europa, anche a fare la Champions League: avevo voglia di qualcosa che mi stimolasse veramente e che avesse un senso e fra le proposte delle big europee che mi erano arrivate c’era anche quella del Parma, l'unica che mi ha dato un'emozione speciale".