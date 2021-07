"Maresca e Buffon si conoscono da quando eravamo insieme alla Juve. Gigi può fare ancora la differenza e sarà fondamentale per Enzo soprattutto quando sperimenterà sulla sua pelle le pressioni di quando si allena per vincere nel calcio".Parola di, ex difensore della Juventus che quindi ha condiviso campo e spogliatoio con Gigi Buffon quando vestiva la maglia bianconera. E anche con Enzo Maresca, sempre alla Juve, nel 2003-2004. Legrottaglie ha rilasciato questa dichiarazione alla Gazzetta dello Sport commentando il passaggio di Buffon al Parma allenato da Maresca.