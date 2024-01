Nel corso del pomeriggio, una telefonata cruciale a tre trae l'agente di entrambi ha determinato un cambio di dinamiche significativo. Successivamente, il difensore italiano ha ricevuto un incoraggiamento dal commissario tecnico Luciano, il quale ha approvato il livello del. In sostanza, la performance di Bonucci, qualora fosse positiva, potrebbe aprirgli la porta per la spedizione in Germania, attualmente in fase di organizzazione.Nei giorni 9 e 10 gennaio, Bonucci è previsto ad Istanbul per finalizzare la trattativa e apporre la firma. Tuttavia, prima di questo passo, sarà necessario rescindere il contratto con l'Union Berlin, operazione che comporterà una penale di circa un milione e 250mila euro. Successivamente, si aprirà la strada per il trasferimento al Fenerbahce, con un compenso di 2,8 milioni per sei mesi.