Nella sua lunga intervista a Marca l'exLeonardoha rivelato anche la sua paura per ciò che accade sul mondo dei. Ecco le sue parole: "Sono terrorizzato da ciò che potrebbe attendere i nostri figli in futuro. Chiunque si sente libero di criticare, insultare. Le persone fanno il male pensando di non danneggiare gli altri. E non è così. Prima di scrivere, se dobbiamo scrivere, dovremmo pensare che vivremmo dall'altra parte. Abbi questo pensiero, agisci con meno leggerezza. Spero che si raggiunga il contrappeso a quella violenza. Perché è violenza, ed è grandiosa. L'ho vissuto nella mia carne. Ho un carattere duro, testardo, difficile da ferire. Ma ci sono cose che ti lasciano un segno dentro. Potresti essere coraggioso al lavoro, ma potrebbe arrivare un giorno in cui cadi e diventi depresso. Non c’è vergogna nel chiedere aiuto. Spero davvero che in futuro si possa mettere un contrappeso a quella parte orribile del mondo in cui viviamo oggi".