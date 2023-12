Nella sua lunga intervista ai microfoni di Marca, l'exLeonardoha raccontato anche di essere stato vicinissimo al. Ecco le sue parole: "Non ci sono parole per descriverlo. Forse il più grande club del mondo. C'è stato un momento in cui ero molto vicino a diventare un giocatore del Real Madrid, a indossare la camiseta blanca. Era un sogno. Ho una grande ammirazione per il gran numero di campioni che sono passati per il club. E poi hanno un grande maestro in panchina come. Era l'estate del 2017, dopo che ci batterono in finale a Cardiff. Le trattative tra il mio agente e il Real Madrid si sono intensificate molto. Ma non si è chiuso. Alla fine hanno cercato un giocatore più giovane e non un trentenne. È stato bello, anche se non sono arrivato. Provo amore, rispetto e ammirazione per Madrid".