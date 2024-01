Leonardointraprende una nuova avventura con il. Il difensore italiano del 1987 ha accolto l'offerta del club turco e si appresterà a volare mercoledì mattina a Istanbul per sostenere le visite mediche e formalizzare il contratto che lo legherà alla squadra gialloblù fino al termine della stagione, come riporta Goal. L'ufficialità di questo trasferimento sarà annunciata giovedì 11 gennaio, all'apertura del mercato in Turchia.Bonucci ha concordato con l'Union Berlino per risolvere anticipatamente il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si prepara ora ad abbracciare la nuova sfida con il Fenerbahce, squadra già arricchita dalla presenza di Edin. La sua esperienza e solidità difensiva potrebbero rivelarsi cruciali per il percorso del club turco nella stagione in corso.