Serata da incubo, quella di ieri, per Leonardo. L'ex, entrato all'ultimo minuto dei tempi supplementari del quarto di finale di ritorno dicontro l'Olympiacos, si è fatto parare ildecisivo condannando il suoall'eliminazione dal torneo, proprio sul più bello. Situazione analoga per Angel: il suo errore dal dischetto - dove è stato il primo dei suoi a presentarsi, seguito da Antonio Silva che ha fallito a sua volta - ha contribuito all'uscita deldall'Europa League, con il passaggio del Marsiglia che in semifinale affronterà l'Atalanta.