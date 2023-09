Subito un impegno importante per Leonardo. Alle 18.45 di questa sera l'ex capitano dellaha infatti esordito con la nuova maglia dell', e non per una partita qualsiasi, bensì in quella dicontro il, in un palcoscenico prestigioso come quello dello stadio Bernabeu che aveva già avuto modo di calcare con la maglia bianconera. Il classe 1987 è stato schierato titolare in una difesa a tre.