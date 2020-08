Boom di gol ma pure di calci di rigore. La Serie A di questa stagione è andata in archivio con un'impennata di gol e penalty. E la colpa non è solo di VAR e difensori "Sono migliorati anche gli attaccanti — dice Roberto Boninsegna a Il Corriere della Sera —. Oggi ci sono fenomeni di due metri col 45 di piede che hanno una tecnica finissima, da trequartista. Un tempo non era così. Vero che i difensori marcano peggio, ma oggi le punte hanno qualità eccelse, pazzesche, uniche".