In un'intervista concessa a Il Corriere della Sera per i suoi 80 anni, Robertoha svelato anche un aneddoto relativo a Sandro. Ecco il suo racconto: "L'anno prima della mia cessione allavedo Sandro all'aeroporto di Olbia che parlotta con Anastasi. Conoscendolo penso: vuoi vedere che mi vuole scambiare con Pietruzzu? Abbiamo fatto anni bellissimi insieme, ma a Sandro non credo. Il gol all'? Ho esultato sempre a braccia alzate, ma per la rabbia. Devo ringraziare Fraizzoli però: ho vinto più scudetti e coppe in tre anni con la Juventus che in 7 anni con l'Inter".