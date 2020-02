L'ex juventino Zibì Boniek parla del momento attuale della Juventus, sempre più complicato dopo la sconfitta in Champions contro il Lione: "Se gioca male? Cos'è la bellezza nel calcio? Non io che do il pallone a te e che me che lo ridai, mica siamo alla Play Station - ha detto a La Repubblica - I grandi giocatori sanno cosa fare, c'è sempre un momento in cui ci si affida al loro talento. A Cristiano Ronaldo, a 35 anni, forse non gli si possono chiedere movimenti diversi da quelli ai quali è abituato. Diventa complicato anche per lui".