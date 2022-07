Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, l'ex tecnico dellaAndrea, da qualche settimana ufficialmente alla, ha parlato anche dei giovani talenti bianconeri che ha avuto la possibilità di allenare. Ecco le sue parole:- "Bravissimo. Io penso che ci siano degli step, e lui ha già superato i primi. Ha talento ma soprattutto ha grande sicurezza emotiva. Che sia il campo sotto casa, la Youth League o la Serie A ha i suoi punti fermi e sa che farne. Per me, se gli danno fiducia, può arrivare in Nazionale".– "È un attaccante promettente, ha già esordito anche lui, ha un talento tecnico importante. È chiaro che deve adeguarsi al contesto italiano, ma ha una capacità di adattamento fantastica all’allenamento".– "Scelta giusta, parliamo di un ragazzo di un’eleganza incredibile, ha fatto esperienza in più posizioni, ma ha una maturità da grandissimo centrale difensivo".– "Purtroppo è vero, mi rendo conto che fare lo stesso progetto della Juve sia complicato, in Primavera aumentano invece i fuoriquota, le squadre sono sempre più vecchie, non mi sembra ci siano progetti altamente formativi".