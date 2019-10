Alessandro Birindelli parla a Radio Sportiva della Juve, sua ex squadra, concentrandosi sul possibile scambio di cui si vociferava la scorsa estate tra Higuain e Icardi: ​"Io non l'avrei mai fatto come qualcuno diceva in estate. Higuain ha dimostrato e sta dimostrando di essere uno dei migliori bomber in circolazione".