L'ex giocatore della Juventus e dell'Inter, Felipe Melo, ha parlato così del suo passato in Italia ad As: "Giocare a Madrid piacerebbe a tutti. Quando il Real Madrid o il Barcellona ti chiamano, devi lasciare tutto e andarci. Sono due squadre, due club incredibili. Mi sarebbe piaciuto giocare per il Real Madrid. Ma ho giocato all’Inter. Quando ero alla Fiorentina, ricordo che l’Inter mi voleva. Volevo andare all’Inter, non alla Juve. Ma alla fine la Juve pagò la clausola e ci andai. E ringrazio moltissimo la Juve perché ho conosciuto il loro mondo. È stato fenomenale. Per me è tra i cinque migliori club del mondo".