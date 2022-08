L'ex attaccante dellaFedericoora alha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:"Il calcio qui è molto. Fa parecchio, le trasferte sono lunghe e non è semplice non conoscendo le squadre. A livellosono leggermente indietro rispetto al calcio europeo, ma l'intensità è veramente alta. Non mi aspettavo questo, quando sono venuto a vedere sono rimasto stupito. Sono organizzati nei minimi dettagli e mi ha colpito davvero. Con gli altri che hanno giocato in Serie A ci aiutiamo spesso, abbiamo trovato una connessione italiana in Canada"., quasi sempre. Cosa dico? Che sono veramente felice per lo spazio che sta trovando in questo inizio di stagione, è un ragazzo d'oro e se lo merita"., poteva funzionare sicuramente meglio qualcosa.La cosa bella è stato proprio il parlarci nella maniera più sincera possibile, guardandosi in faccia e capire che avevamo proprio visioni differenti. Abbiamo valutato questi cinque anni, volevamo valutare il futuro, poi tante cose portano a delle scelte, non è una questione tattico-tecnica o economica. LLa Juve sta riaprendo un ciclo, ha iniziato l'anno scorso ma è questo anno che deve ricominciare"."Mi fa un po' strano, se lo merita. Paulo è un grande ragazzo e del calciatore non sto neanche a parlarne. L'effetto strano lo fa, dopo tanti anni insieme con la stessa maglia è strano vederlo lì".