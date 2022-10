Sky Sport ha svelato un paio di estratti di un'intervista a Federico, che ha raccontato anche alcuni retroscena del suo passaggio dallaal. Ecco le sue parole: "A ottobre ci fu un contatto tra il club e il mio entourage, poi ci fu un malinteso e non ci potemmo incontrare. Verso aprile-maggio un altro contatto, quindi ho deciso di andare di persona a vedere quella realtà, ho fatto questo viaggio un po' in segreto. In Italia c'erano due squadre molto insistenti. La prima fu il, fu il presidente a contattarmi e mi fece molto piacere. Poi l'con mister Gasperini, anche questo mi ha fatto piacere".