"Un giudizio su? Quando noi ci vediamo in allenamento, capiamo subito le potenzialità dei nostri compagni. Rabiot è uno di questi". Federiconon ha dubbi nel parlare del centrocampista francese: "Non possiamo subito trarre conclusioni affrettate. Le sue caratteristiche le hanno pochi giocatori al mondo. Non riusciamo a vedere realmente quello che c'è all'interno delle squadre. Bisognerebbe essere più cauti nei giudizi, per poi vedere il cavallo vincente a fine corsa", le parole dell'exnel suo intervento ai microfoni di Radio Bianconera.