Gol di Insigne, il primo, gol per Federico Bernardeschi. Nella notte il Toronto FC ha vinto 4-3 contro Nashville, grazie a un'altra bella partita del duo italiano appena sbarcato in Canada. L'ex Napoli ha segnato un bel gol da fuori area, mentre l'ex Juve ha realizzato un rigore ed è finito tra le statistiche anche per un "pass-to-assist", passaggio decisivo nel secondo gol di Osorio. Ecco il video: