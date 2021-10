Niklasdi nuovo nella bufera. Il danese, ex attaccante "meteora" della, è stato condannato dal Tribunale diper una guida troppo spericolata che nel giro di un anno gli è costata sette infrazioni: due multe per eccesso di velocità e cinque per essersi messo al volante senza patente. E ora l'ex bianconero rischia anche il carcere: il giudice ha infatti disposto il sequestro della sua auto, una Porsche Taycan Turbo S del valore di 270 mila euro, e il pagamento di una multa di 5.400 euro. Qualora Bendtner non ottemperasse a queste disposizioni, finirebbe dietro le sbarre per 20 giorni.