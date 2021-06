Dopo aver lasciato l'Al-Duhail, Medhi Benatia potrebbe tornare in Italia. L'ex difensore della Juventus si è svincolato dal club qatariota e i può prendere a parametro zero: il marocchino è entrato nel mirino del Genoa ma anche del Bologna, che come fa sapere Sky Sport ha già avviato i contatti. I rossoblù infatti stanno cercando un difensore d'esperienza che conosca già il campionato italiano, e Benatia è il nome nuovo per il mercato dei rossoblù. Con la Juve che potrebbe ritrovarselo da avversario.