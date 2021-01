Secondo quanto riferito da Sky Sport il Parma starebbe provando a riportare in Italia Mehdi Benatia, difensore centrale ex Juve e Roma. Il centrale ​dopo gli anni con la Juventus è volato, nel gennaio del 2019, in Qatar, all’Al-Duhail. Al centrale marocchino manca il calcio di prima classe e, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche il Genoa avrebbe potuto garantirgli questa nuova chance. Attendono tutti segnali: Benatia vuole tornare in Italia.