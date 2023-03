Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, il doppio ex diMehdiha detto la sua anche su Paul. Ecco il suo pensiero: "Paul quando sta bene è determinante: garantisce tecnica, fisicità, gol e assist. Mi dispiace tanto per lui, ha vissuto un anno difficile. È una persona per bene. Non sono stupito di rivederlo alla Juve. Quando lo affrontammo a Manchester, lui mi disse che amava la Juventus e sarebbe voluto tornare. Appena sarà al top, porterà la squadra in alto".E su Paulo: "Mi è dispiaciuto che Paulo sia andato via dalla Juve, era amato da tutti. Non so cosa si sia rotto con i dirigenti bianconeri. Paulo è uno dei primi tre migliori giocatori del campionato, un top player. Mi piace vederlo a Roma, ero sicuro che sarebbe diventato l’idolo. Per come vive il calcio Paulo, Roma è perfetta per lui. Poi ha trovato un top allenatore come Mourinho".