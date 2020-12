Quando era un talento del settore giovanile della Juventus, Stefano Beltrame ha vinto un torneo di Viareggio e una Coppa Italia Primavera. Ha poi peregrinato per lungo tempo tra la Serie B italiana e quella olandese e nel 2019 è rientrato alla base per giocare nella Juve Under 23. Tuttavia, dopo pochi mesi, a gennaio 2020 si è presentata l'opportunità di trasferirsi in Bulgaria nel Cska Sofia: Beltrame si è trasferito lì e ha anche affrontato la Roma nel girone di Europa League. Ora però, con la squadra eliminata dal torneo e un progetto che evidentemente non lo stimolava più a sufficienza, l'ex bianconero ha rescisso anzitempo il contratto col Cska Sofia.