Andrea Barzagli è passato in pochi anni da essere un difensore fondamentale della Juventus, nonché uno dei più forti d'Italia, a commentare il calcio italiano negli studi di Dazn. E dopo la partita pareggiata 1-1 tra Torino e Lazio, Barzagli ha espresso una valutazione su Marko Pjaca, reduce da due reti consecutive in maglia granata: ""È un ragazzo a cui è mancata continuità a causa degli infortuni avuti e delle tante squadre che ha cambiato.Può essere l'arma in più per il Torino".