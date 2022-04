Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex difensore della Juve Andrea Barzagli ha parlato anche del prossimo futuro di Chiellini. Ecco il suo pensiero: "Giorgio è una persona talmente intelligente che sa benissimo come gestirsi e quindi saprà sicuramente cosa decidere. Per adesso sinceramente l'anagrafe non si nota, tranne qualche capello bianco, qualche capello in meno... (ride, ndr.). Ma in campo le prestazioni sono ottime e lo saprà lui, perchè è veramente un difensore eccezionale e saprà bene cosa fare".