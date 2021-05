Anticipazioni di un'intervista a Roberto Baggio in uscita domani su Repubblica: "Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Spacco la legna, uso il trattore e la sera sono così stanco che mi gira la testa. Sono a contatto con la natura, che è la cosa più bella. Poi, faccio dei lavori che mi danno soddisfazioni. Mi accontento delle cose più piccole, che alla fine sono anche le più belle. L’amore della gente dopo 17 anni aver smesso di giocare a calcio? Non so, è una cosa bellissima e sorprendente perché sono passati tanti anni. Forse, la semplicità che mi ha sempre contraddistinto è stata apprezzata dalla gente. Maradona e Rossi? Due persone a cui tutti eravamo legati, due esempi importanti nel calcio. Hanno segnato epoche e hanno fatto la storia del calcio mondiale. Ho avuto la fortuna di averli come amici. Il calcio senza pubblico? Tristissimo! Al di là della qualità delle partite, senza il tifoso è veramente triste."