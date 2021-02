Jonathan Bachini, ex calciatore della Juve, è stato tirato in ballo dalle figlie che a Non è la D'Urso hanno parlato del padre "assente": "Sono circa due anni e mezzo che non sappiamo più niente di nostro padre. Reputo mi abbia fatto tanto male, non a livello economico perché non mi interessa ma a livello morale. Vorrei chiedergli che cosa gli ho fatto di male. Avevamo un bel rapporto. Da quando ha conosciuto questa donna è diventato apatico, si è trasformato. Sono due anni e mezzo che non ho sue notizie, non so se è vivo o morto. Una volta che l’ho chiamato per affari miei, mi ha detto chi sei e quando ho detto ‘Sandy’ attaccato il telefono in faccia. Non l’ho più sentito. Da allora mi sono detto basta, non ne vale più la pena".