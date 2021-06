Nella notte italiana l'Uruguay ha rischiato di perdere la seconda partita su due in Copa America, andando in svantaggio contro il Cile per opera dell'ex Napoli Edu Vargas. Nel secondo tempo, però, la nazionale uruguagia è riuscita a fissare il punteggio sull'1-1 grazie all'autogol del cileno Arturo Vidal: l'ex Juventus, su azione da corner, ha buttato il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Luis Suarez. In tutto questo, nell'Uruguay non ha giocato Rodrigo Bentancur, lasciato in panchina dal c.t. Tabarez.