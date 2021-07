Antonio Conte, un personaggio che ha su di sé sentimenti decisamente contrastanti da parte dei tifosi della Juventus. Stimatissimo da giocatore e da allenatore, poi qualcosa si è rotto con la sua "fuga" del 2014 e le successive vittorie ottenute sulla panchina dell'Inter, con lo scudetto dell'ultima stagione. Ma questa non è la sede per accampare giudizi. Bensì è la sede per rivolgere a Conte gli auguri di buon compleanno, dato che oggi compie 52 anni! Conte è nato infatti a Lecce il 31 luglio 1969.

Buon compleanno ad Antonio Conte! pic.twitter.com/DhcFagbY5q — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2021