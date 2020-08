1









Il portiere della Sampdoria Emil Audero è cresciuto nel vivaio della Juventus, in giovane età gli è dunque capitato di condividere allenamenti e spogliatoio con Andrea Pirlo. Ecco cos'ha detto ieri a Sky Sport sul nuovo allenatore della Juve: "Un campione, l'ho visto solo in allenamento, ma ho condiviso lo spogliatoio. Me lo aspettavo, sa essere comico, ma anche freddo. Noi delle giovanili arrivavamo con paura: non si capiva quando scherzava e quando no. Non immagino come sarà come allenatore ma sulle conoscenze non ci saranno problemi".