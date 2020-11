L'ex centrocampista della Juventus Giancarlo Marocchi ha commentato il ruolo di Arthur nella Juventus: "La società non può comprare un Pirlo - ha detto negli studi di Sky Sport - così lui mette due mediani per giocare sugli esterni e far arrivare in qualche modo il pallone agli attaccanti. Arthur è un'ottima alternativa, ma non escludo che nelle partite importanti possano giocare Rabiot e Bentancur dal primo minuto".