La Cassazione ha annullato la condanna a sei anni e otto mesi per reati di droga a Michele Padovano, ex attaccante della Juventus. Ora ci sarà un nuovo passaggio davanti ai giudici del tribunale di Torino.



Gli avvocati difensori Michele Galasso e Giacomo Francini hanno commentato: "Siamo felici per il nostro assistito, che riprende a confidare nella giustizia, e fiduciosi nel buon esito finale della vicenda".