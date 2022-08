trofei in , buona giornata Simone! pic.twitter.com/xW9k72MJ82 — JuventusFC (@juventusfc) August 30, 2022

Non solo il vice presidente Pavel. Anche Simonefesteggia oggi il suo compleanno, essendo nato il 30 agosto 1983. Immancabili gli auguri da parte della: il fresco 39enne ha indossato la maglia bianconera dal 2010 al 2015, collezionando 76 presenze con 12 gol e diventando uno dei beniamini dei tifosi. Per lui anche 7 trofei con la Vecchia Signora, come ha ricordato il club nel suo post. Eccolo di seguito.