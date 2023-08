Non solo Arthur con la Fiorentina . Anche Juanha stupito in positivo all'esordio con la nuova maglia, quella dell'nel suo caso. L'exè stato esaltato così da La Gazzetta dello Sport: "Entra tra i fischi, unico giocatore a cui la curva non riserva un coro. Ma lui a testa alta prende e infila un doppio passo: personalità ne abbiamo, qui". Per lui, in campo da circa metà ripresa nel match contro il Monza poi vinto dai nerazzurri per 2 a 0, un 6 in pagella.