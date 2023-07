Che anche Gigipossa chiudere la carriera in? A lanciare l'indiscrezione è Goal, secondo cui diversi club sauditi sono intenzionati a offrire un super ingaggio allo storico ex portiere dellaper regalargli la possibilità di un'ultima esperienza calcistica "esotica", prima del ritiro. Non è escluso che questa estate l'estremo difensore possa lasciare il