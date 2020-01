Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre della Juve, ha parlato del mancato minuto di silenzio per Anastasi e non solo a Radio Bianconera: "Volevo ricordare il grande Pietro Anastasi che ci ha lasciato e che ho avuto modo di conoscere in varie cene a Juventus Legends. Era un uomo eccezionale, è scandaloso che non sia stato ricordato su tutti i campi. L’affetto è tutto per lui e per la sua famiglia. Tornando alla Juventus, partita sofferta contro un Parma ben messo in campo. Era un’avversaria che ha una grande intensità, per fortuna mancava Gervinho, ma ho visto a tratti una Juventus buona, con giocate di qualità,, con un giocatore come Ronaldo che fa la differenza. Speriamo di vederlo sempre così. Poi sottolineerei anche la prova di De Ligt che aveva perso il posto da titolare, è tornato e a destra lo vedo più sicuro. C’è bisogno di un campione come lui per una Juventus che ha puntato sulle sue qualità. Adesso la Juve ha aumentato il margine sull’Inter, è stato sicuramente un buon week-end”.