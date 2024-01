Notizie negative per Josè Mourinho. Al termine del primo tempo di Lazio-Roma, incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia, Pauloha destato preoccupazione nello staff medico giallorosso a causa di un problema fisico non specificato. Secondo quanto riferito da Mediaset, l'argentino numero 21 ha lasciato il campo con un'espressione cupa, indicando l'impossibilità di continuare il derby della Capitale. In sostituzione, il tecnico portoghese ha optato per l'ingresso di Lorenzo Pellegrini. Nelle prossime ore, l'ex giocatore della Juventus sarà sottoposto agli esami strumentali di routine per valutare le sue reali condizioni. Al momento, la sua assenza nella successiva sfida di campionato contro il Milan sembra altamente probabile.