Dal sito ufficiale del"Lunedì senza allenamento? Non per Sadio Mané e Matthijs de Ligt ! I due nuovi arrivati dell'FC Bayern hanno completato una sessione mattutina nella sede di Säbener Strasse. Un giorno dopo essere tornati dall'Audi Summer Tour negli Stati Uniti, l'allenatore Julian Nagelsmann aveva effettivamente regalato alla sua squadra una giornata di riposo. Il neo incoronato Calciatore Africano dell'Anno Mané e de Ligt hanno comunque lavorato sotto la guida del Prof. Dr. Holger Broich (direttore scientifico e responsabile del fitness). Nelle alte temperature estive, erano in programma alcuni esercizi intensivi. Quindi i due nuovi arrivati ​​a Monaco hanno davvero sudato".