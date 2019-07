La Juventus ha sostituito Massimilianocon Maurizio Sarri ormai da diverse settimane, ma Allegri ancora non ha trovato una squadra per il proprio futuro in panchina. Il tecnico livornese, anzi, ha sottolineato in prima persona come voglia prendersi unper ritrovarsi, prima di decidere dove firmare a partire dall'estate del 2020. E intanto Allegri. Il calcio, insomma, non lo abbandona mai, neanche in questi prossimi mesi di riposo lontano dalle panchine.