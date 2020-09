È sempre più forte, in casa Roma, la tentazione di puntare su Massimiliano Allegri. La conferma arriva dai betting analyst di Snai. Pochi giorni fa, in seguito alla battuta del tecnico toscano, era stata aggiornata la scommessa sulla prossima destinazione dell’ex Juventus con un netto balzo in avanti da parte del club giallorosso. Ma le quote ora sono nuovamente cambiate: l’ipotesi di vedere Allegri nella Capitale, riporta agipronews, è passata infatti da 3,50 a 3,00, l’offerta più bassa raggiunta finora. Allegri si sarebbe detto disponibile anche a valutare il progetto di rilancio dei Friedkin, con il Paris Saint Germain che rimane sempre sullo sfondo. E in effetti i bookmaker inseriscono il club parigino come prima alternativa alla Roma, a quota 7,50.